Вице-премьер похвалил губернатора Подмосковья за развитие программы нацпроекта

Путин призвал сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне Повторение прошлогоднего: половина регионов сама решила отдохнуть 31.12.20 Опрос: 80% россиян хотели бы, чтобы 31 декабря было нерабочим Почему судьбу 31 декабря можно считать решенной раз и навсегда