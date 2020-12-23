Вице-премьер похвалил губернатора Подмосковья за развитие программы нацпроекта

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил вклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разработку программы нацпроекта «Цифровая экономика».

По его словам, Воробьев очень ответственно подошел к разработке документа и «глубоко закопался» в проблеме.

Нацпроект призван развивать экономику за счет внедрения новый технологий, сообщает «Радио1».


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ФОТО: РИА Новости
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