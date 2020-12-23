Вице-премьер похвалил губернатора Подмосковья за развитие программы нацпроекта
23 декабря 202020:38
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил вклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разработку программы нацпроекта «Цифровая экономика».
По его словам, Воробьев очень ответственно подошел к разработке документа и «глубоко закопался» в проблеме.
Нацпроект призван развивать экономику за счет внедрения новый технологий, сообщает «Радио1».
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23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru