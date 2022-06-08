Вице-мэр Москвы Бочкарёв: Эстакада у платформы Красный Строитель готова на 65%

Эстакада московского скоростного диаметра около платформы МЦД-2 Красный Строитель готова на две трети. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Возведены все пять опор эстакады, ведется надвижка 300-метрового пролетного строения, она выполнена на 70%. Сооружение пролетного строения также близится к завершению, параллельно ведутся работы по устройству мостового полотна. Строительная готовность объекта составляет 65%», – рассказал заммэра.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов также объяснил, что в этом районе также проводят инженерные коммуникации и дороги. Строители почти закончили перекладку электрических сетей.

«На четверть выполнено устройство наружного освещения, на две трети построена дождевая канализация, тепловые сети – на 75%», – добавил Кравцов. Он напомнил, что скоростной диаметр в районе платформы МЦД-2 Покровское также будет перекрыт эстакадой 1190 метров в длину.

Участок скоростного диаметра от Павелецкого направления МЖД до МКАД позволит жителям Бирюлёво Западное выезжать на Дорожную улицу, которая дублирует Варшавское шоссе.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская.

«Здесь, на этом участке, три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и ул. Каспийская. Казалось бы, короткий достаточно - 8 км прямого хода, но из них 3 км находится в воздухе на огромных эстакадах, плюс прилегающая дорожная сеть», - сказал мэр.

По словам Собянина, проект будет завершен до конца 2023 года, как и вся Юго-Восточная хорда. Он отметил, что проект повышенной сложности из-за огромных эстакад.

