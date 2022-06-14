Вице-мэр Бочкарёв: 70% введенных в 2022 году зданий построены за счет инвесторов

Из почти 4 млн кв. м введенной в эксплуатацию московской недвижимости около 70% построено за счет инвесторов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«С начала 2022 года выдали 210 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов различного назначения общей площадью 3,9 млн «квадратов». Это на 8 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 70% введенной недвижимости возведено за счет инвесторов», - поделился Бочкарёв.

Заместитель мэра добавил, что инвестиционные проекты включают в себя 149 зданий площадью 3,55 млн кв. м., среди них 67 жилых домов. Кроме того, застройщики возводят инфраструктуру: было сдано восемь детских садов, четыре школы, 12 гаражей на 2400 машиномест.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко пояснил, что инвесторы также строят в городе культурные, спортивные и промышленные объекты. В число таких построек вошел многофункциональный центр «Киргизия» на месте бывшего советского кинотеатра, а также два районных ФОКа в Орехово-Борисово Южное и посёлке Мосрентген.

«Инвесторы вводят и крупные промышленные объекты, включая комплекс комбинированной установки переработки нефти на территории Московского нефтеперерабатывающего завода и автомобильный производственный комплекс поставщика кузовных деталей для АвтоВАЗа в районе Бирюлево Западное», - подчеркнул Войстратенко.

Девелоперы также вовлечены в программу по реорганизации бывших промышленных площадей. Так, гендиректор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова рассказала, что на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» сейчас готовятся социальная инфраструктура и технопарк. По ее словам, уже введены в эксплуатацию три детских сада, а еще два строятся. Кроме того, в районе появятся новые школа и поликлиника. При этом будущий технопарк, разрешение на постройку которого уже выдано, сможет дать городу 600 рабочих мест.

