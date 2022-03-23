Вице-мэр Бочкарев: В Коммунарке появится образовательный кластер

В Коммунарке, на территории административно-делового центра (АДЦ) появится образовательный кластер, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Планируется строительство образовательного кластера, объединяющего Московский педагогический государственный университет и образовательный центр "Супер-колледж"», - сказал Бочкарёв.

По его словам, кластер будет построен на участке площадью 18,2 гектара.

Как отметил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, появление в Коммунарке образовательного кластера даст новый импульс развитию ТиНАО.

Он отметил, что после проведения всех необходимых процедур и проверок начнется подготовка предложений по финансированию строительства и началу проектных работ. При этом ряд объектов инфраструктуры может быть создан опережающими темпами.

