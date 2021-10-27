Вице-мэр Бирюков: В акватории Москвы в этом году собрали более 600 тонн мусора

Коммунальный флот в этом году собрал с водной акватории Москвы более 600 тонн мусора. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. Он отметил, что этой работой занимаются специализированные суда-мусоросборщики. В зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда.

«Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Мусоросборщики еженедельно собирали около 20-25 тонн мусора, ежемесячно – до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений», - отметил Бирюков.

Заммэра также добавил, что на северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора, такого как ветки, стволы деревьев и крупный строительный мусор. В центральных районах Москвы специалисты, в основном, извлекают мелкий плавающий мусор – это бутылки, пенопласт и автомобильные покрышки.

Глава комплекса городского хозяйства обратил внимание на то, что уровень экологической культуры горожан повысился. Так, по сравнению с прошлым годом зафиксировано уменьшение объема плавающего мусора на 13%, и на 23% случаев появления пятен на акватории московских рек.

Коммунальный флот работает круглый год, отметил Бирюков. Даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда. При этом, основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег – там суда проходят обслуживание и ремонт.

