Вице-мэр Бирюков рассказал о работах по благоустройству магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе
В рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до ТТК и парка Декабрьского восстания высадят около 2 тысяч деревьев и кустарников. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что на улице Красная Пресня появятся около 30 новых деревьев и 480 кустарников, а на участке Звенигородского шоссе – 40 деревьев и почти 800 кустарников.
В благоустроенном парке Декабрьского восстания специалисты высадят более 500 кустарников и 127 деревьев. В их числе – клены, дубы, липы, рябина и орех.
«На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной. В ходе работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению», - подчеркнул Бирюков.
По его словам, выбор конкретных видов деревьев и кустарников определяется двумя факторами: это способность адаптироваться к условиям мегаполиса и визуальный облик уличного пространства. Бирюков добавил, что деревья и кустарники высаживают в заранее подготовленные заранее ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой.
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