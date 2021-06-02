Вице-губернатор Московской области рассказала о программе «Лето в Подмосковье»

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о программе проекта «Лето в Подмосковье» в 2021 году. О том, какие мероприятия входят в программу этим летом, Виртуозова рассказала в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам вице-губернатора, впервые программа была проведена в 2019 году. По мнению Виртуозовой, «Лето в Подмосковье» представляет собой информационную и имиджевую кампанию, призванную популяризировать летний отдых в Московской области. Она отметила, что каждый год организаторы программы предлагают отдыхающим новые маршруты.

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Виртуозова также пояснила, что за обновлениями можно следить на официальном сайте программы. Здесь же размещена информация о возможных скидках, акциях и льготах. По оценкам руководства Московской области, в этом сезоне регион посетят около 8,3 млн туристов. В программу включены прогулки по усадьбам, пикники, пляжный отдых, гастротуризм, спортивные мероприятия.

Виртуозова рассказала о проведении гастрономического фестиваля СЫР.ПИР.МИР и музыкального фестиваля «Нашествие». Кроме того, летом пройдет празднование 650-летия города Верея и 875-летие Зарайска. По данным вице-губернатора, Подмосковье также лидирует в сфере экотуризма. Фермы расположены в Коломне, Рузе, Талдоме, Можайске.

Кроме того, развивается сеть кэмпингов и глэмпингов. Также, по словам Виртуозовой, в Подмосковье подготовлено около 300 мест для пляжного отдыха, рассказала вице-губернатор в эфире «Радио 1».

