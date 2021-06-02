Вильфанд заявил о заморозках в некоторых регионах России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие два дня в некоторых регионах страны прогнозируются ночные заморозки, сообщает ТАСС.

По его словам, температура воздуха сильно понизиться в ближайшие ночи, в том числе в тех регионах, «где было невероятно тепло ещё пять дней назад».

«В Приволжском федеральном округе, на севере по крайней мере, в Кировской области, соседних областях Поволжья... в Свердловской области - до минус двух заморозки, на юге Тюменской области - до минус пяти градусов», - отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что заморозки до минус пяти градусов в ближайшие дни прогнозируются также в Омской и Томской областях.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда «полноценный купальный сезон» в Москве начнётся к 12-13 июня, сообщает RT.

