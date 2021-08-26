Вильфанд заявил, что в Москву вернётся тёплое лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам ещё рано прощаться с летом, сообщает «Интерфакс».

По его словам, летняя погода вернется в столичный регион до конца календарного лета, и до конца августа температура воздуха ночью будет держаться на уровне 13-15 градусов, а в дневные часы - 23-25 градусов.

«С летом не нужно прощаться. Лето ещё себя покажет и очень хорошо... С завтрашнего дня всё поменяется, фронтальный раздел пройдёт, облаков станет гораздо меньше, солнышко будет проглядывать», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что накануне 1 сентября в столичном регионе характер погоды будет меняться в сторону увеличения облачности и небольшого понижения температуры, сообщает RT.

