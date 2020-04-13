Вильфанд предупредил жителей юга России о похолодании

Синоптики посулили жителям юга России похолодание. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры будет обусловлено вторжением воздушных масс из Скандинавии. Вильфанд отметил, что температуры в южных регионах России на предстоящей неделе будут на 2–4 градуса ниже нормы, подчеркивают Известия. Специалист добавил, что в темное время суток столбики термометров будут опускаться до отметок -3...-5 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. Синоптики отметили, что жителей Москвы и области ждёт умеренно-теплый пасхальный день, «резкого взрыва тепла» не ожидается. В то же время возможны небольшие дожди, отмечает «Газета.ру».

{{related_post_ummBEVyzB}}

Ранее НСН писала, что теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В свою очередь, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина подчеркнула, что температура воздуха в российских регионах в апреле будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Она добавила, что теплая погода ожидается не только в европейской части страны, но и на Урале, в Сибири, на Чукотке, в Забайкалье, на юге Приморского края, на Камчатке и в Магаданской области.

