Вильфанд перечислил наиболее пожароопасные регионы России
К регионами России с наибольшим риском возникновения природных пожаров относятся юг Западной Сибири и запад Иркутской области. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее стало известно, что в России за сутки потушили 23 лесных пожара на площади более 290 гектаров, напоминает RT. С 1 мая особый противопожарный режим действует в 60 российских регионах.
Между тем, ранее стало известно, что в центре России на этой неделе ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C. Такой прогноз опубликовал ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — цитирует метеоролога Газета.ru.
Причиной аномальных холодов в середине мая станет приход в центральные регионы России холодных воздушных масс из северо-западных зон континента. В течение почти всей недели столбики термометров будет колебаться в промежутке от +12°C до +17°C, уточняют «Известия».
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