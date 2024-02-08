В Зеленограде появится современный спорткомплекс
На городские торги выставили право на размещение спорткомплекса в Зеленограде. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, победитель аукциона сможет разместить там некапитальный объект спортивного назначения.
«Размер платы за размещение некапитального объекта определится в ходе онлайн-аукциона, который состоится 13 февраля. Площадь будущего сооружения может достигать 70% от размера предоставленного участка. С победителем подпишут договор на три года», – рассказал Пуртов.
Он также отметил, что новый владелец участка сможет самостоятельно выбрать функциональное назначение объекта из перечня, утвержденного Москомспортом. В данном случае, для жителей Зеленограда можно будет открыть физкультурно-оздоровительный комплекс или футбольный манеж.
В Департаменте уточнили, что заявку на участие в торгах можно подать до 9 февраля. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Там также напомнил о том, что власти столицы стараются развивать предпринимательство и регулярно выставляют на торги различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: зданиях и помещениях под развитие бизнеса, земельных участках, нестационарных торговых объектах в общественных пространствах города. Участвовать в городских торгах можно онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru