В Запорожской области отказались от проведения парада в День Победы

Парад в честь Дня Победы и акцию «Бессмертный полк» не будут проводить в Запорожской области по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Ввиду возможных провокаций со стороны противника и в целях обеспечения безопасности проведение массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 мая... ограничено. Не будут проводиться парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка"», - написал губернатор в Telegram-канале.

Тем не менее, область готовится к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, на главном флагштоке региона водрузили победное знамя. Местное население чтит память предков и достойно отпразднует 9 мая.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе не будут проводить Парад Победы по соображениям безопасности, напоминает РЕН ТВ.

