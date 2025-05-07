В Запорожской области отказались от проведения парада в День Победы
Парад в честь Дня Победы и акцию «Бессмертный полк» не будут проводить в Запорожской области по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Ввиду возможных провокаций со стороны противника и в целях обеспечения безопасности проведение массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 мая... ограничено. Не будут проводиться парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка"», - написал губернатор в Telegram-канале.
Тем не менее, область готовится к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, на главном флагштоке региона водрузили победное знамя. Местное население чтит память предков и достойно отпразднует 9 мая.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе не будут проводить Парад Победы по соображениям безопасности, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru