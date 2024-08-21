В Запорожье воссоздадут Запорожское казачье войско

Запорожское казачье войско будет воссоздано в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Как отметил губернатор, войско традиционно было одним из оплотов государственности, хранителем традиционных ценностей, образцом самоотверженного служения своей стране.

«Подписал Указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект Указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества», — написал Балицкий в Telegram-канале.

В текущем году в Запорожской области начнется процесс регистрации казачьих обществ. Балицкий подчеркнул, что это важный этап, определяющий «возрождение истинного Запорожского казачества».

«Казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли», — добавил губернатор.

