В Запорожье воссоздадут Запорожское казачье войско
Запорожское казачье войско будет воссоздано в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как отметил губернатор, войско традиционно было одним из оплотов государственности, хранителем традиционных ценностей, образцом самоотверженного служения своей стране.
«Подписал Указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект Указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества», — написал Балицкий в Telegram-канале.
В текущем году в Запорожской области начнется процесс регистрации казачьих обществ. Балицкий подчеркнул, что это важный этап, определяющий «возрождение истинного Запорожского казачества».
«Казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли», — добавил губернатор.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за пожара пассажиров эвакуировали со станции метро «Саларьево» в Москве
- Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области
- МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР
- В VK запустили сервис продажи билетов на концерты
- Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам для компаний в РФ
- «Начнут внутреннюю проверку»: Сеть кофеен «Шоколадница» ответила на расследование СМИ
- Под Ростовом вспыхнул пожар на пустыре из-за обломков сбитой ракеты ВСУ
- Алаудинов: формирования ВСУ в Курской области заняты перегруппировкой
- В кабмин направили проект о статусе участников СВО для оборонявших Курскую область
- В Запорожье воссоздадут Запорожское казачье войско
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru