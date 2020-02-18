В Заксобрании Новосибирской области поддержали снижение ставок по ипотеке

Депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко на церемонии открытия выставки «Сибирская строительная неделя - Siberian Building Week 2020» отметил важность снижения ипотечных ставок до пяти-шести процентов годовых. По словам парламентария, такой шаг может стать важным фактором в улучшении жизни новосибирцев в рамках реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Парламентарий напомнил, что глава государства в своем послании принял решение направить на решение демографической проблемы и поддержку семей с детьми значительные средства.

«Многие новосибирцы рассчитывает на новые возможности, обозначенные президентом в послании, ведь каждой семье нужна забота и защита государства», - отметил депутат.

Снижение ставок, безусловно, приведет как к росту спроса на жилье, так и к росту предложения в виде строящихся жилых домов для жителей области.

«Развитие строительной отрасли помимо важнейшего социального значения – роста доступности жилья – приведет к созданию новых рабочих мест для земляков, росту налоговых отчислений в бюджет региона», - сказал Сидоренко, добавив, что дополнительные поступления в казну позволят направить дополнительные средства на меры соцподдержки.

