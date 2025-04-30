В Забайкальском крае пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар
Три сотрудника пожарной службы, тушивших лесные пожары, пропали в Забайкальском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, 23 апреля трое пожарных, участвовавшие в ликвидации возгораний в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации и перестали выходить на связь. Следователи принимаются меры к установлению местонахождения пропавших.
«По факту безвестного исчезновения пожарных следственным управлением СК... возбуждено уголовное дело», - указано в сообщении.
Ранее в Забайкалье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за лесных пожаров, напоминает RT.
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