В Якутске иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе

Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Якутске. Об этом заявили в управлении ГИБДД МВД по региону.

Инцидент произошел около 13:00 (07:00 мск) на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аммосова.

«Предварительно установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», — сообщили правоохранители.

Трех человек доставили в больницу. Данных о состоянии пострадавших пока нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил четырех пешеходов, один погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали, пишет Ura.ru.

