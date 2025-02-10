В Якутске иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе
Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Якутске. Об этом заявили в управлении ГИБДД МВД по региону.
Инцидент произошел около 13:00 (07:00 мск) на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аммосова.
«Предварительно установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», — сообщили правоохранители.
Трех человек доставили в больницу. Данных о состоянии пострадавших пока нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил четырех пешеходов, один погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru