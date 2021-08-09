В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии в связи с переходом лесных пожаров «на территории населенных пунктов и объектов экономики». Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, документ опубликован на официальном информационном портале республики.

Согласно указу, режим ЧС регионального характера действует с 8 августа. Кроме того, в Якутии устанавливается региональный уровень реагирования на ЧС в соответствии с федеральным законом о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим чрезвычайной ситуации.

Николаев назначил руководителем работ по ликвидации ЧС первого зампреда правительства республики, замглавы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дмитрия Садовникова.

Кроме того, глава региона поручил правительству Якутии принять меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения, оказанию помощи гражданам, которые лишились жилья либо оно было повреждено в результате ЧС.

Лесные пожары бушуют в Якутии с конца июня. Из-за сильного ветра возгорания, распространившиеся на большой территории, переходят на жилые населенные пункты, в частности. В республике зафиксировано более 150 пожаров, которые угрожают поселкам в шести районах Якутии, отмечает МИР 24.

