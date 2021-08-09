В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии в связи с переходом лесных пожаров «на территории населенных пунктов и объектов экономики». Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, документ опубликован на официальном информационном портале республики.
Согласно указу, режим ЧС регионального характера действует с 8 августа. Кроме того, в Якутии устанавливается региональный уровень реагирования на ЧС в соответствии с федеральным законом о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим чрезвычайной ситуации.
Николаев назначил руководителем работ по ликвидации ЧС первого зампреда правительства республики, замглавы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дмитрия Садовникова.
Кроме того, глава региона поручил правительству Якутии принять меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения, оказанию помощи гражданам, которые лишились жилья либо оно было повреждено в результате ЧС.
Лесные пожары бушуют в Якутии с конца июня. Из-за сильного ветра возгорания, распространившиеся на большой территории, переходят на жилые населенные пункты, в частности. В республике зафиксировано более 150 пожаров, которые угрожают поселкам в шести районах Якутии, отмечает МИР 24.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии
- МакSим переводят из реанимации в обычную палату
- Экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятку
- Поклонская пригласила Лукашенко в Крым
- Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа из-за ливней и ветра
- В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
- Меркель посетит в августе Киев
- Губерниев подколол Познера после слов о наказании РФ на Олимпиаде
- Полярник назвал онлайн-голосование наиболее удобной формой волеизъявления
- Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в соцучреждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru