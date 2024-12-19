В Якутии участникам Великой Отечественной войны выплатят по 2 млн рублей

Власти Якутии в преддверии 80-летия Победы в 2025 году выплатят участникам Великой Отечественной войны до 2 млн рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

По его словам, денежные выплаты предоставят всем ветеранам — 13 тысячам человек.

«Участникам Великой Отечественной войны они будут увеличены до 2 млн рублей. Возрастут выплаты вдовам участников войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, ветеранам тыла и детям войны», — отметил Николаев.

Годом ранее региональные выплаты участникам ВОВ составляли 1 млн рублей.

Ранее в Москве ветеранам ВОВ выплатили по 40 тысяч рублей. Мера была приурочена к празднованию 83-й годовщины начала контрнаступления советских солдат в битве под столицей, напоминает 360.ru.

