В Якутии участникам Великой Отечественной войны выплатят по 2 млн рублей
Власти Якутии в преддверии 80-летия Победы в 2025 году выплатят участникам Великой Отечественной войны до 2 млн рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.
По его словам, денежные выплаты предоставят всем ветеранам — 13 тысячам человек.
«Участникам Великой Отечественной войны они будут увеличены до 2 млн рублей. Возрастут выплаты вдовам участников войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, ветеранам тыла и детям войны», — отметил Николаев.
Годом ранее региональные выплаты участникам ВОВ составляли 1 млн рублей.
Ранее в Москве ветеранам ВОВ выплатили по 40 тысяч рублей. Мера была приурочена к празднованию 83-й годовщины начала контрнаступления советских солдат в битве под столицей, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru