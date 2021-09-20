В Якутии рассмотрят возможность пересчитать голоса после победы КПРФ на выборах

Центризбирком Якутии рассмотрит заявление о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную комиссию.

Отмечается, что с заявлением в ЦИК обратились представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия - За правду».

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Якутии победила партия КПРФ, отмечает Ura.ru. Коммунисты набрали 35,15% голосов. При этом «Единая Россия» заняла второе место с 33,22% голосов избирателей, третьей стала партия «Новые люди» (9,87%), четвертой — «Справедливая Россия — За правду» (8,19%), отмечает телеканал «360».

