В Якутии рассмотрят возможность пересчитать голоса после победы КПРФ на выборах
Центризбирком Якутии рассмотрит заявление о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную комиссию.
Отмечается, что с заявлением в ЦИК обратились представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия - За правду».
По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Якутии победила партия КПРФ, отмечает Ura.ru. Коммунисты набрали 35,15% голосов. При этом «Единая Россия» заняла второе место с 33,22% голосов избирателей, третьей стала партия «Новые люди» (9,87%), четвертой — «Справедливая Россия — За правду» (8,19%), отмечает телеканал «360».
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