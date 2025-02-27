В вузах ДНР возобновят очное обучение с 31 марта
Очное обучение в вузах возобновят в Донецкой Народной Республике с 31 марта. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«С 31 марта возобновим очное обучение в республиканских вузах. Такое решение приняли на встрече с ректорами», - указал политик.
Пушилин уточнил, что из-за нехватки мест в общежитиях и кабинетов для обучения часть студентов в ДНР учится дистанционно. Глава республики поручил правительству и руководству вузов внедрить механизм аренды дополнительных аудиторий для обучения.
Ранее Денис Пушилин доложил президенту Владимиру Путину о росте доходов ДНР в 2024 году, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru