В вузах ДНР возобновят очное обучение с 31 марта

Очное обучение в вузах возобновят в Донецкой Народной Республике с 31 марта. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«С 31 марта возобновим очное обучение в республиканских вузах. Такое решение приняли на встрече с ректорами», - указал политик.

Пушилин уточнил, что из-за нехватки мест в общежитиях и кабинетов для обучения часть студентов в ДНР учится дистанционно. Глава республики поручил правительству и руководству вузов внедрить механизм аренды дополнительных аудиторий для обучения.

Ранее Денис Пушилин доложил президенту Владимиру Путину о росте доходов ДНР в 2024 году, напоминает РЕН ТВ.

