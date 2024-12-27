В Волгоградской области временно запретят использовать пиротехнику

Временные ограничения на использование пиротехнических изделий введут в новогодние праздники на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации области.

Соответствующее решение приняли координационное совещание по обеспечению правопорядка и оперштаб региона.

«С 29 декабря по 8 января включительно вводятся ограничения на применение гражданами и организациями пиротехнических изделий», — подчеркнули власти.

При этом исключение составят хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Ранее в Калужской и Орловской областях временно запретили торговлю пиротехникой, меры действуют 1 декабря — 15 января, пишет «Свободная пресса».

