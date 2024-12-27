В Волгоградской области временно запретят использовать пиротехнику
Временные ограничения на использование пиротехнических изделий введут в новогодние праздники на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации области.
Соответствующее решение приняли координационное совещание по обеспечению правопорядка и оперштаб региона.
«С 29 декабря по 8 января включительно вводятся ограничения на применение гражданами и организациями пиротехнических изделий», — подчеркнули власти.
При этом исключение составят хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
Ранее в Калужской и Орловской областях временно запретили торговлю пиротехникой, меры действуют 1 декабря — 15 января, пишет «Свободная пресса».
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