В Волгограде обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ
3 декабря 202407:31
Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волгограде. Об этом сообщило МЧС.
По данным ведомства, снаряд обнаружили рабочие предприятия на севере города. Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали находку, которая оказалась 250-килограммовой авиационной фугасной бомбой времен ВОВ.
«Ее вывезли на полигон и подорвали», — подчеркнули в МЧС.
Ранее в Клину обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ, найденный на воинском мемориале, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru