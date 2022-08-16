В Южном Бутово построят ФОК с двумя бассейнами
Двухэтажный спортивный комплекс в Южном Бутово с двумя бассейнами, тренажерным залом и ледовой ареной сейчас находится в стадии проектирования. К строительным работам планируют приступить в ближайшее время.
«Уже известен облик будущего ФОКа - выразительный фасад, сочетающий оттенки травертина, песчаника, меди и камня, обеспечит соответствие современному городскому стилю», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Спортивный комплекс будет расположен на улице Остафьевской. Также в нем будут помещения медицинского, технического, бытового и административного назначения.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта. Среди них футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и дворцы спорта. Все объекты доступны для маломобильных москвичей.
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