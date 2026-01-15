В Уссурийске произошел взрыв газа в частном доме

Взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

После хлопка в здании разгорелся пожар на площади 2 квадратных метра. Из-под завалов разрушенного дома деблокировали трех человек. Спасенных передали специалистам скорой помощи.

К ликвидации последствий инцидента привлекли 20 человек и пять единиц техники.

Ранее в Пермском крае в поселке Теплая Гора произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, 38 домов остались без отопления, пишет «Свободная пресса».

