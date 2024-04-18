В Уссурийске 50 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Авария произошла на котельной в Уссурийске Приморского края, более 50 тысяч жителей остались без теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как отметили в ведомстве, на подающей магистрали котельной №5 произошел прорыв.

«Прекращено теплоснабжение 421 многоквартирного дома и социальных учреждений... На месте работает аварийно-восстановительная бригада», — заявили в прокуратуре.

Городское надзорное ведомство контролирует оперативное возобновление предоставления коммунальной услуги. Прокуратура примет комплекс мер реагирования по итогам проверки.

Ранее в Оренбурге работу котельной «Трикотажная фабрика» остановили из-за подтопления, 12 домов остались без тепла и горячей воды, напоминает RT.

