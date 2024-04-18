В Уссурийске 50 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Авария произошла на котельной в Уссурийске Приморского края, более 50 тысяч жителей остались без теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
Как отметили в ведомстве, на подающей магистрали котельной №5 произошел прорыв.
«Прекращено теплоснабжение 421 многоквартирного дома и социальных учреждений... На месте работает аварийно-восстановительная бригада», — заявили в прокуратуре.
Городское надзорное ведомство контролирует оперативное возобновление предоставления коммунальной услуги. Прокуратура примет комплекс мер реагирования по итогам проверки.
Ранее в Оренбурге работу котельной «Трикотажная фабрика» остановили из-за подтопления, 12 домов остались без тепла и горячей воды, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru