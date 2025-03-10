В Уфе припаркованный автомобиль провалился под землю
Автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома в Уфе, провалился под землю из-за просадки грунта на глубину 8 метров. Об этом заявили в управлении гражданской защиты города.
ЧП зафиксировали на улице Интернациональная.
«Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль "Лада-Калина"... Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли», — указали в управлении.
Машина получила механические повреждения. Люди не пострадали. Причина ЧП устанавливается.
Ранее в Уфе произошел пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода, угрозы для жителей не было, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru