В Уфе припаркованный автомобиль провалился под землю

Автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома в Уфе, провалился под землю из-за просадки грунта на глубину 8 метров. Об этом заявили в управлении гражданской защиты города.

ЧП зафиксировали на улице Интернациональная.

«Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль "Лада-Калина"... Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли», — указали в управлении.

Машина получила механические повреждения. Люди не пострадали. Причина ЧП устанавливается.

Ранее в Уфе произошел пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода, угрозы для жителей не было, напоминает Ura.ru.

