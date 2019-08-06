В Тверской области заключены все контракты по ремонту дорог в рамках нацпроекта

В Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключено 100% контрактов на выполнение ремонтных дорог. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя. По его словам, речь идет о 28 объектах в Твери и области. Губернатор отметил, что участие в этом нацпроекте, который стартовал в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина, дает возможность улучшить дорожную инфраструктуру в Тверской области, повысить деловую активность, мобильность населения региона, а также создать условия для развития туризма.

В столице Верхневолжья муниципальные контракты на ремонт дорожного полотна заключены по всем 24 объектам. Еще на 6-ти предусмотрены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

В общей сложности в Твери в рамках нацпроекта в текущем году отремонтируют более 33 километров улично-дорожной сети. На это потратят свыше 840 миллионов рублей федеральных и областных средств. На ряде объектов работы уже завершены.

В Тверской области по нацпроекту в этом году отремонтируют четыре участка региональных дорог протяженностью более 104 километров.

