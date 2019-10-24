В Тверской области возобновил работу стекольный завод

В Тверской области модернизируют стекольный завод имени Луначарского. Инвестиции составят порядка 700 млн рублей, будет создано 450 новых рабочих мест. Речь о возобновлении производства на заводе с более чем столетней историей на встрече губернатора Игоря Рудени с руководством компании «Чистое стекло», сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

По словам главы региона, проект даст хороший социально-экономический эффект и для муниципалитета, и для бизнесменов.

Модернизация на заводе уже началась. Уже полностью отремонтирована и реконструирована одна из печей, суточную мощность которой планируется увеличить на 30% и довести до 135 тонн стекломассы. На работу принято более 100 сотрудников.

В следующем году предприятие намерено начать сотрудничать с крупнейшим мировым производителем оборудования для стекольного производства – итальянской компанией «Revimac Bottero Group» для покупки и установки четырех современных производственных линий. Это позволит довести общую суточную мощность завода до 350-360 тонн стекломассы и обеспечит дополнительные рабочие места более чем для 300 жителей региона.

Правительство Тверской области планирует оказать заводу необходимую помощь, речь идет, в том числе о налоговых преференциях, льготном кредитовании.

