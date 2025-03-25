В Тверской области обрушился пешеходный мост через реку

Пешеходный мост через реку Межа обрушился в Тверской области, проводится проверка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ведомство обратило внимание на появившиеся в СМИ сведения об инциденте. Отмечается, что обрушение произошло 24 марта. В момент ЧП на мосту находились несколько человек, однако обошлось без пострадавших.

«По факту произошедшего Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета... организовано проведение доследственной проверки», - указали в СК.

Правоохранители примут процессуальное решение по итогам проверки.

Ранее в поселке Константиновка в Калининградской области обрушился аварийный дом с жильцами, прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, напоминает РЕН ТВ.

