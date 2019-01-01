В Тверской области хотят смягчить наказание за нарушение правил ЕГЭ

В правительстве Тверской области предложили не наказывать нарушителей ЕГЭ. С соответствующей инициативой выступил губернатор Игорь Руденя. Отметим, что сейчас за нарушения правил сдачи единого госэкзамена, в том числе использование во время ЕГЭ мобильного телефона, предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

«Дети - это наше будущее. Я бы хотел предложить поберечь наших детей от такого давления в начале жизненного пути. Давайте наших детей больше любить, воспитывать, но не штрафами. Перенос экзамена на год, невозможность сразу поступить в ВУЗ – это уже стресс, это уже наказание», - отметил губернатор.

Его инициативу поддержали сотрудники образовательной отрасли. Так, директор Тверского филиала Московского государственного экономического института Александр Бутузов отметил, что эта мера поможет сделать процедуру сдачи ЕГЭ менее пугающей для выпускников.

Кроме того, на заседании обсуждались результаты экзаменов учеников за 2019 год и цели в области проведения ЕГЭ на будущий год. Все экзамены в Тверской области в этом году прошли без технических сбоев, снизилось и количество ошибок, допущенных выпускниками при сдаче ЕГЭ. Кроме того, заметно вырос средний балл по большинству предметов, а вместе с ним и количество выпускников, получивших от 81 до 100 баллов за каждый экзамен.

