В Твери раздали награды многодетным семьям и ветеранам Афганистана
В День герба и флага Тверской области глава региона Игорь Руденя вручил выдающимся жителям федеральные и региональные награды. По словам губернатора, все они добились выдающихся результатов в работе на благо Верхневолжья и всей России.
Награды удостоилась в том числе многодетная семья Беляевых из Твери, сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области. Супруги воспитывают 12 детей. Они получили орден «Родительская слава». Почётным знаком Тверской области «Слава матери» награждены и другие многодетные мамы.
Кроме того, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени достались ветеранам Афганистана Николаю Акулёноку и Евгению Толпегину.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-психиатру Нелидовского психоневрологического интерната, посвятившего работе почти 50 лет, Виктору Емельянову.
Тверской глава также вручил паспорта РФ юным жителям области.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минимальные цены на водку и коньяк в России могут вырасти в 2020 году
- Владимир Путин и президент Египта обсудят восстановление авиасообщения
- Путин уволил Федотова с поста главы СПЧ
- Арестован ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае
- Трёхдневный траур по жертвам пожара объявлен в Ярославской области