В Твери раздали награды многодетным семьям и ветеранам Афганистана

В День герба и флага Тверской области глава региона Игорь Руденя вручил выдающимся жителям федеральные и региональные награды. По словам губернатора, все они добились выдающихся результатов в работе на благо Верхневолжья и всей России.

Награды удостоилась в том числе многодетная семья Беляевых из Твери, сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области. Супруги воспитывают 12 детей. Они получили орден «Родительская слава». Почётным знаком Тверской области «Слава матери» награждены и другие многодетные мамы.

Кроме того, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени достались ветеранам Афганистана Николаю Акулёноку и Евгению Толпегину.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-психиатру Нелидовского психоневрологического интерната, посвятившего работе почти 50 лет, Виктору Емельянову.

Тверской глава также вручил паспорта РФ юным жителям области.

