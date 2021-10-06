В Туве будут изымать автомобили за пьяное вождение
Тувинская полиция будет изымать автомобили за повторную пьяную езду, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского УМВД. При этом транспортное средство у нарушителей заберут до решения суда. Уточняется, что такая мера была введена из-за участившихся случае задержания граждан в состоянии алкогольного опьянения.
Местные власти известны своим непримиримым отношением к алкоголю. Ранее в столице Тувы Кызыле запретили продажу спиртного с 1 по 10 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru