В Тобольске обрушилась часть ограждения исправительной колонии

Часть ограждения исправительной колонии рухнула в городе Тобольске. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области... по предварительным данным, произошло в результате оползня», — указано в сообщении.

Пострадавших при обрушении нет. Ситуацию контролируют соответствующие службы, специалисты принимают меры для обеспечения безопасности. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее в подмосковном Подольске обрушилась кровля в школьном спортзале, обошлось без пострадавших, пишет RT.

