В ТиНАО продлили работу выездных бригад вакцинации от коронавируса
Выездные бригады вакцинации от коронавируса в ТиНАО в майские праздничные дни будут работать по обычному графику, сообщает пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
В сообщении говорится, что работа 15 выездных бригад вакцинации была продлена, благодаря чему повысится доступность вакцинации, как для постоянных жителей ТиНАО, так и для граждан, которые намерены провести майские праздники и выходные на даче.
«Прививку можно будет сделать недалеко от дома или места отдыха без предварительной записи в любой удобный день с 8:00 до 20:00», - отметили в пресс-службе.
Также была изменена технология работы выездных бригад от коронавируса, которые расположены в 11 торговых центрах на выездах из Москвы. В частности, первый компонент москвичи смогут получить по пути на дачу, а второй - по возвращении с майских праздников, либо в том же ТЦ, либо в поликлинике.
В настоящее время на базе московских поликлиник работают 100 прививочных пунктов, где может пройти вакцинацию любой гражданин старше 18 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Болгария объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата
- К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты
- Вильфанд рассказал, когда прогреется вода на побережье Чёрного моря
- В Совфеде рекомендовали проработать механизм сверки данных для соцвыплат
- Кремль назвал атавизмом заявление Байдена о готовности США вести за собой мир
- Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
- В России создадут 12 туристических макротерриторий
- СМИ: Американцы массово скупают оружие после слов Байдена
- Половина российских компаний будет работать в майские выходные
- Названа причина отсутствия антител после прививки от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru