В ТиНАО продлили работу выездных бригад вакцинации от коронавируса

Выездные бригады вакцинации от коронавируса в ТиНАО в майские праздничные дни будут работать по обычному графику, сообщает пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

В сообщении говорится, что работа 15 выездных бригад вакцинации была продлена, благодаря чему повысится доступность вакцинации, как для постоянных жителей ТиНАО, так и для граждан, которые намерены провести майские праздники и выходные на даче.

«Прививку можно будет сделать недалеко от дома или места отдыха без предварительной записи в любой удобный день с 8:00 до 20:00», - отметили в пресс-службе.

Также была изменена технология работы выездных бригад от коронавируса, которые расположены в 11 торговых центрах на выездах из Москвы. В частности, первый компонент москвичи смогут получить по пути на дачу, а второй - по возвращении с майских праздников, либо в том же ТЦ, либо в поликлинике.

В настоящее время на базе московских поликлиник работают 100 прививочных пунктов, где может пройти вакцинацию любой гражданин старше 18 лет.

