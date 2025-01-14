В Сыктывкаре при пожаре в интернате спасли 46 детей и двух взрослых
Пожар произошел в школе-интернате №3 в Сыктывкаре, были эвакуированы более 40 человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Республике Коми.
Как отметили в ведомстве, в интернате загорелось бытовое помещение. Всего спасли и эвакуировали 46 детей и двух взрослых.
«Пожар на 10 кв. м потушили 26 огнеборцев и 12 единиц техники», — подчеркнули в МЧС.
Возгорание ликвидировали в 07:33 мск, обошлось без пострадавших.
По факту ЧП прокуратура Эжвинского района Сыктывкара проведет проверку.
Ранее в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, обрушились часть кровли и шпиль трехэтажного строения, напоминает «Свободная пресса».
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