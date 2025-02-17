В Свердловской области опровергли информацию об отставке губернатора Куйвашева

Департамент информационной политики Свердловской области прокомментировал сведения о якобы планируемой отставке главы региона Евгения Куйвашева. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о скорой смене губернатора Свердловской области.

В департаменте напомнили, что 2022 году Куйвашев был избран главой региона на следующие пять лет, чиновник продолжил свою деятельность, которую ведет с 2012 года.

«Соответствующая работа будет продолжена и впредь в рамках срока полномочий. В ближайшее время у Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области», — рассказали агентству.

Между тем в Саратовской области вице-губернатор — руководитель аппарата главы региона Игорь Пивоваров покинул должность по собственному желанию, пишет «Свободная пресса».

