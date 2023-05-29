В строящемся здании школы в поселении Щаповское установили лифты

Готовность здания школы в поселении Щаповское превысила 65%, уже установлены лифты. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, продолжается монтаж внутренних инженерных систем, подключение водоснабжения, электроснабжения и благоустройство. Отмечается, что школа рассчитана на 800 мест, 150 из них предусмотрены для дошкольного отделения. Застройщиком объекта выступил АНО «РСИ».

Так, на первом этаже школы будут располагаться кабинеты для учеников начальных классов, IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью размещения спальных мест и многофункциональное многосветное пространство. Также на первом этаже разместятся помещения административной группы, медблок, столовая, пищеблок, зона ожидания, гардеробные, вестибюль и комната для охраны.

На втором этаже школы сделают учебные помещения, в частности, кабинет музыки и пения, мастерскую акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, зрительный зал и спортивные залы. При этом на третьем этаже расположатся кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, а также кабинет основ и принципов программирования.

Таким образом, кабинеты средней и старшей школы разместятся на четвертом этаже. Здесь также будет находиться робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг и кабинет иностранного языка. Добавляется, что в дошкольном отделении расположат групповые ячейки со спальной зоной, физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, административные кабинеты и буфет.

