В столице разработали сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы»

Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал доступен на портале mos.ru. С его помощью москвичи могут узнать, в какой из столичных библиотек есть в наличии необходимые издания, и забронировать их онлайн.

«Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету. Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап ― создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек», ― рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Поиск и бронирование книг доступны на mos.ru в разделе «Услуги», в категории «Культура, спорт и отдых». Необходимые издания можно искать по названию, автору и другим параметрам. На интерактивной карте сервиса будут отображены все библиотеки, в которых издания есть в наличии, с указанием адреса, телефона, графика работы, а также количества доступных для бронирования книг.

После выбора библиотеки необходимо ввести номер единого читательского билета. Получить такой документ — пластиковую карту со штрихкодом и 13-значным уникальным номером — можно в библиотеках города, предъявив паспорт. Единый читательский билет может быть оформлен на взрослого или на ребенка. Для получения детского билета необходимо присутствие ребенка с родителем или законным представителем и предъявление паспорта взрослого и подтверждающего родство документа.

В кабинете читателя будет отображаться информация о забронированных книгах или заказах в процессе оформления. Там же появится уведомление, когда книга будет готова к выдаче в библиотеке. Издания, забронированные с помощью нового сервиса, можно взять в читальный зал библиотеки или забрать домой.

Пользователи сервиса могут добавлять понравившиеся книги в раздел «Избранное» и бронировать их в любое удобное время, а также узнавать о новых поступлениях в библиотечные фонды и выбирать книги в тематических подборках.

Новый сервис подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Пользователям доступна информация о более 13 млн книг, периодики и других изданий, которые хранятся во всех библиотеках столичного Департамента культуры.

Для использования сервиса «Библиотеки Москвы» понадобится стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Для доступа к базовому набору услуг и сервисов необходимо заполнить онлайн-форму, указав фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, придумать пароль и контрольный вопрос (он пригодится для восстановления пароля).

Полный доступ ко всем услугам mos.ru пользователи могут получить с помощью подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru, или подав заявление в любом центре «Мои документы».

