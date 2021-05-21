В столичном метро назвали ложными сообщения о возгорании
21 мая 202123:07
Информация о возгорании в вентиляционной шахте одной из станций столичного метрополитена является ложной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу московского метро.
В пресс-службе подчеркнули, что работа всех станций метро проводится в штатном режиме. Сведения о пожаре в шахте на юге Москвы "не соответствует действительности".
Ранее СМИ передавали, что на Кировоградской улице в Москве произошел пожар в одной из шахт метрополитена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru