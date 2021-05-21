В столичном метро назвали ложными сообщения о возгорании

Информация о возгорании в вентиляционной шахте одной из станций столичного метрополитена является ложной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу московского метро.

В пресс-службе подчеркнули, что работа всех станций метро проводится в штатном режиме. Сведения о пожаре в шахте на юге Москвы "не соответствует действительности".

Ранее СМИ передавали, что на Кировоградской улице в Москве произошел пожар в одной из шахт метрополитена.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:ВозгораниеМосковское МетроМосква
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