В Ставропольском крае часть старшеклассников перевели на шестидневку
Шестидневную учебную неделю временно ввели в части школ Ставропольского края, нововведение коснется учащихся старших классов, которые будут сдавать в этом году выпускные экзамены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Прямую линию" губернатора края Владимира Владимирова.
На "прямой линии" с жителями края, прошедшей во вторник вечером, губернатор отметил, что в программу попадают те школы, которые были закрыты из-за пандемии COVID-19. Владимиров подчеркнул, что единственная цель шестидневки - улучшенная подготовка выпускников к ЕГЭ и ВПР (всероссийской проверочной работе).
По словам губернатора, старшеклассники будут учиться в таком формате на протяжении одной четверти, чтобы наверстать упущенную во время дистанционного обучения школьную программу. "Удаленка", напомнил глава региона, вводилась для снижения рисков заражения коронавирусом.
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