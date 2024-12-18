В Сочи из-за обильных дождей сошло 13 оползней
Около 13 оползней сошло в Сочи на фоне ливней. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
Как отметил мэр, прошедшей ночью на курорте выпало «беспрецедентное количество осадков».
«Основной удар стихии приняли Хостинский и Адлерский районы. В целом... зафиксировано порядка 13 оползневых процессов, повреждено 8 участков дорог», — написал Прошунин в Telegram.
По словам градоначальника, из-за стихии на объектах газовой и энергетической инфраструктуры зарегистрировали множественные нарушения. Власти проводят оценку участков, где произошли оползни, и принимают меры для скорейшего решения проблем.
Ранее стало известно, что из-за схода оползней в Сочи было прервано транспортное сообщение с селами Бестужевским и Семеновкой, пишет RT.
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