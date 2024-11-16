В Слюдянском районе Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение зафиксировали в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на байкальский филиал единой геофизической службы РАН.
«Зарегистрировано сейсмособытие в Слюдянском районе, 32-й километр от населенного пункта Выдрино Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 5,3 балла», — указали в ведомстве.
В городах Байкальск, Иркутск, Слюдянка, Шелехов ощущался подземный толчок в 2-3 балла. По данным МЧС, разрушений нет, никто не пострадал.
Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru