У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
15 ноября 202409:38
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом заявили в геологической службе США.
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 05:28 UTC (08:28 мск) в 123 км на восток-юго-восток от города Кокопо на северо-востоке острова Новая Британия. Очаг подземных толчков находился на глубине 51,9 км.
Данных о жертвах или разрушениях нет.
На минувшей неделе землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у побережья Кубы. В результате произошли оползни, были повреждены жилые дома и линии электропередачи, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru