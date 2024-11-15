У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом заявили в геологической службе США.

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 05:28 UTC (08:28 мск) в 123 км на восток-юго-восток от города Кокопо на северо-востоке острова Новая Британия. Очаг подземных толчков находился на глубине 51,9 км.

Данных о жертвах или разрушениях нет.

На минувшей неделе землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у побережья Кубы. В результате произошли оползни, были повреждены жилые дома и линии электропередачи, напоминает RT.

