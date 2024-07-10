В Симферопольское водохранилище впервые выпустили 100 кг мальков раков
Сто килограммов мальков раков впервые выпустили в Симферопольское водохранилище для улучшения экосистемы. Об этом сообщил заместитель директора Симферопольского филиала Крымского управления водного хозяйства и мелиорации в беседе с ТАСС.
Как отметил собеседник агентства, раки — природные фильтры, которые помогают очищать воду.
«Они питаются остатками пищи, мелкими растениями и другими органическими материалами. Помогают поддерживать водный объект в чистоте и предотвращают размножение вредных бактерий», — подчеркнул замдиректора.
Между тем в Волгоградской области сообщили о планах создать новую десятилетнюю программу восстановления водных объектов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru