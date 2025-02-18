В школе в Оренбурге выявили шесть случаев острой кишечной инфекции

В Саудовской Аравии идёт подготовка к консультациям Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине Дональд Трамп отчитался об успешной операции американских военных в Сирии В РСПП рассказли об условиях возвращения иностранных компаний на российский рынок Россияне стали чаще брать питомцев домой с улицы и из приютов