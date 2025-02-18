В школе в Оренбурге выявили шесть случаев острой кишечной инфекции

Шесть случаев острой кишечной инфекцией зафиксировали в школе №68 в Оренбурге. Об этом заявило региональное управление Роспотребнадзора.

«По факту регистрации случаев заболевания... проводится эпидемиологическое расследование. По состоянию на 17 февраля зарегистрировано шесть случаев заболевания», - отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, у заболевших и сотрудника пищеблока школы обнаружили возбудитель норовирусной инфекции. Специалисты осматривают учащихся и работников учреждения.

Управление подчеркнуло, что сотрудники пищеблока отстранены от работы. В школе проводят дезинфекцию, также в учреждении ввели ограничительные мероприятия до 23 февраля.

В январе в оренбургской школе №69 зафиксировали случаи заболевания норовирусом II типа, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ШколаИнфекцияРоспотребнадзорОренбург

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