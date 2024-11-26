В Севастополе установят стелу «Маяк русского мира»
Стела «Маяк русского мира» появится в культурно-образовательном кластере в Севастополе. Об этом рассказал вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов в беседе с РИА Новости.
«Стела "Маяка русского мира" — макет "Потемкинского маяка" — будет установлена на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном», — сообщил Комов.
По словам вице-президента Союза архитекторов, памятник появится на территории Русского музея.
Стелы «Маяки русского мира» установят в знаковых городах новых регионов РФ. Первый монумент находится в молодежном образовательном центре «Маяк» в Бердянске (Запорожская область).
Ранее стало известно, что на памятнике ветеранам локальных войн в подмосковном Можайске установят бронзовый колокол, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru