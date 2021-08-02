В семи муниципалитетах Подмосковья откроют кабинеты КТ

Кабинеты с компьютерными томографами откроют в ближайшие два месяца в семи муниципальных образованиях Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«В этом году мы закупили 33 единицы тяжёлого оборудования, 8 КТ и 7 МРТ. В августе — сентябре будут открыты кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском, Королеве, Домодедове и Долгопрудном. В октябре — ноябре также будут установлены 12 рентген-аппаратов и 3 маммографа», — цитирует губернатора «Радио 1».

Как отметил глава региона, в Подмосковье регулярно закупают новое медицинское оборудование, а устаревшее меняют на современное, чтобы жители области не ждали очереди на обследование. Воробьев добавил, что продолжатся поставки лёгкого оборудования для ультразвуковой и функциональной диагностики.

