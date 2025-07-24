В Республике Алтай мужчина пострадал при столкновении двух моторных лодок

Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом заявила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вблизи села Артыбаш.

«В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование», - указали в надзорном ведомстве.

Обе лодки отстранили от эксплуатации. Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов.

Ранее в США прогулочный катер врезался в борт военного авианосца USS Midway, пишет 360.ru. По данным СМИ, капитан катера был задержан по подозрению в выходе в акваторию в состоянии алкогольного опьянения.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеКораблиРеспублика Алтай.

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