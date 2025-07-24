В Республике Алтай мужчина пострадал при столкновении двух моторных лодок
Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом заявила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел вблизи села Артыбаш.
«В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование», - указали в надзорном ведомстве.
Обе лодки отстранили от эксплуатации. Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов.
Ранее в США прогулочный катер врезался в борт военного авианосца USS Midway, пишет 360.ru. По данным СМИ, капитан катера был задержан по подозрению в выходе в акваторию в состоянии алкогольного опьянения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Республике Алтай мужчина пострадал при столкновении двух моторных лодок
- Призер всероссийских соревнований легкоатлет Катунин погиб в зоне СВО
- Над территорией России сбили 39 украинских БПЛА
- Вернувшиеся из плена российские бойцы прибыли в Подмосковье
- СМИ: Неизвестные устроили взрыв на улице в Люберцах
- СМИ: Рубио повлиял на жесткую позицию Трампа по РФ, КНР, Ирану и Венесуэле
- СМИ: Британец пришел в себя спустя 45 минут после смерти
- В России зафиксируют цены на социально значимые товары
- В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов
- СМИ: Трамп пришел в ярость из-за сообщений о нем и Эпштейне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru