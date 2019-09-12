У сторонников блогера Алексея Навального и в региональных штабах ФБК по всей стране проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. По его данным, одновременно проходят более 100 обысков.

Чиков сообщил, что следственные действия связаны с постановлением Басманного суда Москвы, которое было вынесено 4 сентября.

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых заявил Ura.ru, что оперативные действия связаны с уголовным делом против «Фонда борьбы с коррупцией» об отмывании денег.

В результате обысков, которые 6 сентября прошли в московском штабе ФБК, были задержаны восемь человек.

